Luka, Evita in Maša se podajajo na poletno kulinarično turnejo

Trojica nam je zaupala, da se to poletje odpravljajo na pravo kulinarično turnejo po vsej Sloveniji. Mladi, zagnani in nadarjeni. To so 29-letni Luka Novak, zmagovalec letošnje sezone kuharskega šova MasterChef Slovenija, 19-letna finalistka Evita Antončič in polfinalistka, 25-letna Maša Cimermančič. Svojo strast do kulinarike so po koncu šova dvignili na višjo raven, in čeprav imajo vsak svojo službo in obveznosti, so se odločili, da bodo kot pravi prijatelji letošnje poletje preživeli skupaj. Za štedilniki, seveda. Njihovo prijateljstvo se je po koncu šova le še poglobilo. Zavihali so roka...