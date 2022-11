Loli je odšla za mavrico

Ko nas zapustijo domače živali, se v srce naseli žalost, saj je ljubezen do njih enaka tisti do ljudi. V zadnjih tednih je veliko znanih Slovenk in Slovencev izgubilo svoje hišne ljubljenčke, med njimi tudi Tim Kores Kori. Radijski voditelj in glasbenik se je od psičke Loli poslovil z željo, da bi ji bilo za mavrico še naprej tako lepo, kakor ji je bilo med njimi. Zlasti pa si želi, da bi ji bilo tam posejano s priboljški.

Tim ne more skriti žalosti ob izgubi družinske psičke Loli.

Z njimi jo je rad razvajal, čeprav je bila tudi brez slastnih prigrizkov poslušna in prijazna kosmatinka. Življenje mu še vedno lepšajo drugi štirinožni prijatelji, kar pa ne zmanjša potrtosti in bolečine. Bodo pa na ljubko puhasto Loli ostali večni spomini, ne le tisti na fotografijah in posnetkih, ampak v prsih, kjer je zanjo prav posebno mesto.