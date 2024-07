Damjana in Čarli imata ljubezni za izvoz (Suzy)

Toliko globokih čustev, kot jih po 34 letih skupnega življenja premoreta glasbenika Damjana Golavšek in Čarli Novak, redko najdemo. Pevka nam je zaupala, da sta dušno povezana in se razumeta tudi brez besed. Že po položaju prstov na fotografiji je mogoče razvozlati, kako zelo sta usklajena.

Razložila nam je, v čem vse sta si tako zelo naklonjena. »Najina vez naravna in na različnih ravneh se dopolnjujeva. Od ljubezenskega, romantičnega do duhovnega, za nameček si brez pomislekov zaupava,« pravi presrečna in še vedno tako zaljubljena ljubiteljica igre in pesmi. Le komu se ob pogledu nanju ne bi ogrelo srce?

Marsikdo priznava, da sta mu v navdih, saj z zgledom spodbujata pare, da se je za ljubezen vredno truditi.