Leto 2023 je bilo veselo, pestro in jubilejno (Suzy)

Sredi poletja je univerzitetni diplomirani kulturolog in virtuoz na harmoniki Miha Debevec, večkratni absolutni zmagovalec nekaterih najprestižnejših tekmovanj na svetu v igranju na diatonično harmoniko, za svoj duo izbral novega glasbenega sopotnika. To je postal Mariborčan Klemen Bojanovič, virtuoz na klasični harmoniki, skladatelj in pedagog, ki je študiral klasično harmoniko na Konservatoriju za glasbo in balet pri profesorju Andreju Lorberju.

Miha in Klemen kot duo Spopad harmonik nastopata na izbranih dogodkih, nedavno sta bila gosta v oddaji Nedeljsko popoldne na TVS, v kateri sta igrala svetovno znane melodije, ki sta jih morala prepoznati voditelja oddaje Male sive celice Nik Škrlep in Juš Milčinski.

Prav tako odličen harmonikar in mentor številnim mladih je Radečan Žan Bregar, ki je v tem mesecu kar dvakrat povsem do zadnjega kotička napolnil dvorano domačega kulturnega doma.

Žan Bregar je v domačih Radečah zaigral v triu s Tilnom Seličem in Vilkom Frecetom.

Najprej je pripravil koncert vseh svojih učencev, le nekaj dni pozneje pa v triu z Vilkom Frecetom in Tilnom Seličem predstavil skladbe s svoje druge in tretje instrumentalne zgoščenke. »Vzdušje v dvorani je bilo odlično, muziciranje na vrhuncu. In upam, da so vsi čutili našo energijo in uživali v malenkost drugačni, avtorski glasbi,« je misli po koncertu strnil Bregar.

Enega vrhuncev so nedavno v Cankarjevem domu doživeli tudi Prifarski muzikanti, ki so slavili 35 glasbenih let in v tem duhu Najlepših 35 poimenovali kar tri koncerte, ki so jih, kot je že tradicija, pripravili konec novembra v Cankarjevem domu.

Prifarski muzikanti so nedavno uradno postali osemčlanska glasbena zasedba.

Z njimi so bili na odru še vokalna skupina Katice, oktet Žetev iz Savinjske doline, Čuki, Dare Kaurič in Nina Pušlar, trobentar Rok Godec, Sašo Debelec na piščali, kitarist Primož Grašič, klaviaturist Miha Gorše, bobnar Duško Kranjc, tamburaši – Jazbečari ter pevki Lucija Marčič in Sara Lamprečnik. Za imeniten zaključek je poskrbela Mengeška godba.

Prifarskim muzikantom Valentinu Južniču, vodji Martinu Marinču, Tonetu Obranoviču in njegovemu sinu Urošu, Mitji Ferencu, Jerneju Pečaku in Dejanu Šuštarju bo lansko leto ostalo v spominu po tem, da so po treh letih uradno sprejeli medse osmega, najmlajšega člana Matijo Marinča, sina vodje Prifarcev.

Posnetek njihovega koncerta si bomo v dveh delih, in sicer 12. in 19. januarja, lahko ogledali na Televiziji Slovenija. Prav tako je bilo vse leto 2023 v znamenju 70-letnice Avsenikove glasbe. Toliko let mineva, odkar sta brata Vilko in Slavko Avsenik v svet poslala prve polke in valčke, ki ne le pri nas, temveč tudi drugod po svetu še danes navdušujejo mlade in starejše generacije.

Ansambel Saša Avsenika v razširjeni zasedbi z gosti junija na ljubljanskem gradu.

Dragoceno glasbeno dediščino zdaj ohranja in jo s svojimi skladbami še nadgrajuje Slavkov vnuk Sašo Avsenik s svojim ansamblom. Konec leta 2022 so dvakrat razprodali Cankarjev dom, lani pa polnili odre na turnejah po avstrijskih in nemških mestih; pred 15 tisoč ljudmi so nastopili na festivalu Woodstock der Blasmusik.

Za letos so že napovedali, da bodo 7. decembra z razširjeno glasbeno zasedbo pripravili največji koncert doslej oziroma večer najlepših prazničnih melodij, ki bo v hali Tivoli.

FOTO: osebni arhiv in Žan Zajc