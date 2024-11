Leonardo DiCaprio: S Titanikom do zvezd (Suzy)

Rodil se je v Los Angelesu, njegova mama je Nemka, oče ima italijanske korenine. Da bi rad postal igralec, je vedel že v otroštvu. Nastopati je začel v žajfnicah in nadaljevankah, za vlogo v filmu Fantovo življenje ga je izbral sam Robert De Niro. Sledili so filmi Kaj žre Gilberta Grapa?, za vlogo je bil prvič nominiran za zlati globus in oskarja, Hitri in mrtvi ter Košarkarjev dnevnik.

S Titanikom se je povzpel med zvezde in bil deležen slave, na kakršno ni računal. Veliko filmov je posnel z režiserjem Martinom Scorsesejem (Tolpe New Yorka, Letalec, Dvojna igra, Zlovešči otok, Volk z Wall Streeta, Avdicija in Morilci cvetne lune). Predan je ekologiji, zasebno življenje pa skrbno skriva, čeprav so vsa njegova dekleta vedno stara največ 25 let, zato vsi čakajo, kdaj se bo ustalil.

Mama ga je poimenovala Leonardo, ker je prvič začutila brco v trebuhu, ko je stala pred Da Vincijevo sliko v firenški galeriji Uffizi.

V filmu Košarkarjev dnevnik je igral zasvojenca s heroinom.

Ker je igral v filmu Romeo in Julija, se je dolgo obotavljal glede vloge v Titaniku.

V filmu J. Edgar je bil skoraj neprepoznaven kot prvi prvi mož FBI-ja, J. Edgar Hoover.

Po sedmih neizpolnjenih nominacijah je oskarja naposled dobil za vlogo v Povratniku.

Posnel je tudi dokumentarni film Pred potopom, v katerem raziskuje posledice globalnega segrevanja.