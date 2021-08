Lara Komar: Šele zdaj okušam pravo slavo

Čeprav lepa igralka Lara Komar trenutno preživlja dopust v Gradeški laguni, kjer se z možem Davidejem in sinovoma Joakimom in Arturom prepušča morskim radostim in božanju sončnih žarkov, se nam je z velikim nasmehom oglasila na telefon in z nami poklepetala o tem in onem. Gradež je drugi dom Hitro nam je zaupala, da se tako sproščeno že dolgo ni počutila. »Čutim veselje, saj sem končno prosta dva tedna! Še sama se vsak dan sprašujem, ali mi naslednji dan resnično ni treba na vlak in znova odriniti na pot, na snemanje. Noro se imamo, noro!« se zasmeji igralka in nam zaupa, da letos...