Lara Komar in Tadej Pišek: Pravijo, da se dobro starava (Suzy)

Pred šestimi leti, ko sta upodobila Ireno in Roka v izjemno priljubljeni seriji Reka ljubezni, so v javnosti krožile govorice, da sta si všeč in se med njima plete več od prijateljstva. Igralca Lara Komar in Tadej Pišek sta se iz trte izvitim tračem vedno le na glas nasmejala, tistim novinarjem, ki so želeli slišati resnico, pa pojasnila, da sta izjemno dobra prijatelja.

Čeprav živita vsak v svoji državi, ona z družino v Trstu, on v Ljubljani, si kljub razdalji in natrpanim urnikom vzameta čas za prijateljski pogovor in druženje. Lara je Tadeja in njegovo družinico, ženo Viljo in sina Vita, nedavno obiskala v Ljubljani, ob simpatičnem srečanju, ki ju je vrnilo v čase, ko sta sodelovala pri enem največjih televizijskih projektov pri nas, je nastala fotografija, ob kateri sta nasmejana igralca zapisala: »Pravijo, da se dobro starava.«

Njuni prijatelji in oboževalci se s tem strinjajo, mnogi pa so ob pogledu na njuna nasmejana obraza pomislili, da bi bil že čas, da se vrneta na male zaslone.