Lara Baruca je navdušila: spektakel za oči in ušesa (Suzy)

Po tridesetih letih ustvarjanja ostaja ena najbolj inovativnih domačih ustvarjalk, četudi nastopa manj, kot bi si želeli. Minuli teden je v Kinu Šiška pripravila večdimenzionalno senzorično doživetje, v katerem se je njena edinstvena glasba prepletla z inovativno, vrhunsko produkcijo zvoka, ki je krožil po dvorani prek kar štiridesetih zvočnikov, ter izjemno dovršeno svetlobno scenografijo in videoprojekcijami.

Koncert je bil več kot le glasbeni nastop, predstavljal je tehnološki mejnik glede na naše koncertne standarde, zato so si dogodek ogledali številni predstavniki domače glasbene scene.

Tokratni koncert je bil prikaz najsodobnejših trendov v glasbeni in svetlobni industriji.

Lara je po koncertu težko našla besede, s katerimi bi opisala svoje občutke: »Hvaležnost najbrž povzame vse. Hvaležnost za ljudi, ki so to izkušnjo omogočili, za ljudi, ki so jo prišli doživet, za ljudi, ki se z mano trudijo premikati meje znanega in mogočega. Zdaj si bom vzela nekaj časa za družino, potem bomo še kaj luštnega ušpičili.« Nestrpno čakamo na še.