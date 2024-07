Kristjan Čeh je šel na kolena (Suzy)

Naslov evropskega prvaka je bila odlična uvertura v zasebno srečo. Naš vrhunski metalec diska in Annamaria Orel sta par že nekaj let, zato je visokorasli Ptujčan sklenil, da ne bosta več živela na koruzi. Kristjan Čeh je skoval obetaven načrt, izbral čudovit zaročni prstan in prosil svojo drago za roko. Seveda se je držal predpisov in se spustil na kolena, da je njegova lepotica ostala brez besed. Niti za trenutek ni pomislila, namesto tega je izstrelila pričakovani 'da'. S takšno ljubezensko popotnico se bo favorit za kolajno še bolj zavzeto podal v boj za olimpijsko zlato.

Annamaria se je razjokala od ganjenosti.

Seveda ga bo v mestu neskončnih poljubov spremljala tudi srčna izvoljenka, a v Parizu tokrat ne bosta imela časa za romantične sprehode. Po briljantu na njeni roki se bosta osredotočila še na zlato okoli njegovega vratu, kar bi izpopolnilo bogato zbirko medalj z vseh največjih tekmovanj. Čeprav, kot pravi, je glavno nagrado dobil takrat, ko je spoznal postavno Estonko.