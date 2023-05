Kris Guštin je po ascendentu kreativna, intuitivna, čustvena, umetniška riba. Mars na stopinji ascendenta mu daje zagon, moč, da ustvarja in črpa tako iz svojega notranjega doživljanja, občutenja, bolečin in razočaranja kot domišljije in prirojenega talenta. Njegov tradicionalni vladar je Jupiter, položen v ovna, kar je odlično, saj mu prinaša odločnost, drznost in jang energijo, to pa skupaj s Soncem in Merkurjem v razumnem, praktičnem, ambicioznem, poslovno usmerjenem kozorogu pomeni, da ni odzemljeni umetnik, ampak zna svoje glasbene sposobnosti tudi unovčiti. Tako v karieri kot na finančne...