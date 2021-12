Kralji in kraljice smučišč (FOTO)

Zima je lahko hladen in temačen letni čas, a ne za smučarske navdušence, ki pozimi zares zaživijo. Čeprav niso vsi zvezdniki navdušeni nad smučanjem, bi lahko rekli, da je zanje to še posebno praktičen šport. Skriti pod čelado in smučarskimi očali lahko neopaženi sproščeno švigajo po zasneženih strminah, ne da bi tvegali, da jih v kakem trenutku obkoli truma oboževalcev.

Izkušenemu očesu paparacev vseeno ne morejo uiti, a nič ne de, saj verjetno veliko raje s svetom delijo svoje spretnosti na snegu kot sočne podrobnosti iz zasebnega življenja.

Od latino lepotca Antonia Banderasa ne bi pričakovali, da bo ravno blestel na smučišču, pa vendar je igralec odličen smučar. Njegove spretnosti na smučeh so oboževalci nazadnje lahko občudovali leta 2012, ko so ga paparaci ujeli v prestižnem letovišču Aspen v Koloradu, kjer je elegantno drsel po snežnih strminah v družbi tedanje žene Melanie Griffith.

Na eksotičnem Barbadosu smučanje pač ni nacionalni šport in tudi Rihanna se ga ni naučila prej kot v odrasli dobi. Njeni prvi poskusi na smučišču v Aspnu so bili precej nerodni, a je vztrajala, čeprav je večkrat pristala na zadnji plati. Četudi ji je uspelo usvojiti smučarske osnove, pa se v beli šport ni dovolj zaljubila, da bi izlete na smučišče prav pogosto ponavljala. Zimske počitnice tako še vedno raje preživi na morju kot na snegu.

Kaley Cuoco sta zima in smučanje tako ljuba, da se je na smučišče odpravila celo na medene tedne. S Karlom Cookom (ki je zdaj že njen nekdanji mož) sta zaobljubo večne zvestobe proslavila v švicarskem Zermattu. Najbrž ni treba poudarjati, da je bilo uživanje v zimskih radostih začinjeno s številnimi nežnostmi in poljubi.

Za Kim Kardashian je smučanje v Aspnu obvezen del zimskega urnika, v letovišče pa se pogosto poda v družbi članov Kardashianovega klana. Takole sta se s hčerko North West veselili snega na pobočju hribov v Koloradu leta 2019.

Za pripadnike evropskih kraljevih hiš je obvladovanje določenih športov nujno, saj so ti odlično družabno lepilo ob srečevanjih z raznimi tujimi vplivnimi osebnostmi in državniki. Tudi španski kralj Felipe IV. je smučanja dovolj vešč, da se mu ni treba skrivati pred radovednimi paparaci, kadar ima na nogah smuči. Leta 2019 so ga ti ujeli na katalonskem smučišču Baqueira Beret, kjer je obiskal prijatelja in bratranca.