Kraljeve božične zdrahe Sarah Ferguson in princa Andrewa (Suzy)

Sarah Ferguson in princ Andrew sta skupaj s hčerkama, princesama Beatrice in Eugenie, zavrnila vabilo kralja Karla III. Novica je prišla le nekaj ur za tem, ko je postalo jasno, da kraljeva družina Andrewa ne želi na svojem vsakoletnem sprehodu do cerkve, saj se težave princa samo še kopičijo.

Odkar je skorajda izločen iz družine in nima več kraljevih nalog, je ves čas v ozadju, kralj pa bi mu rad odvzel še hišo, v kateri živi z nekdanjo ženo, saj verjame, da se lahko preseli v skromnejše domovanje. Zdaj se je izkazalo še, da je njegov poslovni partner pravzaprav kitajski vohun, ki je v kraljeve prostore kar pogosto vstopal in užival zaupanje osramočenega princa. Oh, Andrew, to res ni tvoje leto.