Komaj čaka, da si z družino privoščijo malce predaha (Suzy)

Petje je bilo za Nino Strnad od malega nekaj najbolj naravnega. Tako je preživljala čas. Ne spomni se več dobro, kdaj se je pridružila prvemu pevskemu zboru in glasbeni šoli, hitro pa pritrdi, da je od nekdaj z užitkom nastopala na raznih prireditvah v osnovni šoli.

Vedno premalo časa

Pri dvanajstih se je začela zares ukvarjati z glasbo in nastopati na festivalih. Dve leti pozneje je bila že na televiziji, vso puberteto pa razpeta med glasbo, šolo, odrom in drugimi konjički, ki jih je imela rada.

»Bilo je res veliko vsega: igrala sem odbojko, tenis, z družino smo veliko potovali, kar mi je bilo zelo všeč. Seveda je bila šola na prvem mestu, zato mi je v vsem tem vedno zmanjkovalo časa,« se smeji Nina, ki se je od glasbe nekoliko odmaknila pri dvajsetih, ko je morala izbirati, kaj bo počela v življenju.

Končala je še ekonomsko fakulteto, vendar je glasba njena velika strast in ljubezen, tako da tudi po diplomi ni bilo dileme, kaj si želi.

Presrečna je, ker lahko poje skupaj s svojimi idoli: na fotografiji z Otom Pestnerjem in Alenko Godec. FOTO: Mediaspeed

Želi si mir na svetu

»Če že od malega sodeluješ z RTV, zrasteš s to institucijo in ti je zelo pri srcu. Z veseljem sodelujem pri številnih koncertih, ki jih pripravljajo. Ponosna sem na kakovostne koncerte, posnetke, kar je tudi del njihovega poslanstva. Po drugi strani pa mi je bilo lepo spoznati legende slovenske glasbe. Elzo Budau, Mojmirja Sepeta, Jureta Robežnika in druge sem opazovala že kot otrok, potem sem jih spoznala v živo in celo pela z njimi. Tudi tiste 'mlajše', kot so denimo Andrej Šifrer, Alenka Godec, Zoran Predin,« pripoveduje, hvaležna za številne klepete v zaodrju.

Vsestranska ustvarjalka je, kljub noremu decembru, ko je imela kopico koncertov, našla čas za delo v studiu. Pripravlja nov album, s katerim bo pocrkljala oboževalce, in dela magisterij v Celovcu iz jazz pevske pedagogike, kar zahteva veliko usklajevanja urnikov.

Veseli se tudi časa za odklop z družino, ki si ga bo vzela, ko bo opravila z vsemi koncerti. In želje za leto 2024? »Sem kot kakšna miss – želim si, da bi bil mir na svetu in da bi ljudje razrešili vse težave, s katerimi se srečujemo. Tako v vsakdanjih stvareh kot tudi tistih večjih,« sklene.