Koga je imel objektiv najraje? Slovenski obrazi 2023 (Suzy)

Na družabnem parketu je bilo pestro, zabavno, delovno, družabno in nepozabno. Na spletni strani agencije so v preteklem letu povprečno objavili več kot 350 fotografij vsak dan, posneli so jih na več kot 1000 dogodkih in izmed vseh ljudi, ki so se znašli na njih, so tu tisti, ki so jih v svoje objektive ujeli najpogosteje ali so jih drugi najpogosteje iskali na njihovi spletni strani.

BOJ Z BOLEZNIJO Vinci Vogue Anžlovar pravi, da je ustvaril svoja zadnja dva filma v življenju – Dedek gre na jug in Tartinijev ključ. V letu 2023 se je namreč začel njegov zelo odkriti boj z zahrbtno boleznijo ALS. Foto: Mediaspeed

VPLIVNEŽA Nataša Pirc Musar in Borut Pahor še vedno kraljujeta na vrhu lestvic priljubljenosti, a ne le zaradi svojih funkcij. Foto: Mediaspeed

NAGRAJENA Nataša Matjašec Rošker, prvakinja mariborske DNG Drame, je za svoj izjemen igralski opus prejela Borštnikov prstan. Foto: Mediaspeed

VLADO Ponosni Prekmurec, ki veliko da na svoje prednike in brez vseh škandalov že desetletja kroji slovensko glasbeno sceno s pesmimi, ki so dobesedno ponarodele, je letos praznoval svoj 70. rojstni dan. Foto: Mediaspeed

VEČNO MLADA Tudi v družbi partnerja Mira Senice je Katarina Kresal, verjetno doslej najlepša in najbolj znana političarka, danes iskana pravnica, ki je lani praznovala abrahama. Foto: Mediaspeed

NEVERJETNO USPEŠNO OBDOBJE Najprej ji je uspel veliki met z vodenjem Popevke skupaj s Heleno Blagne, potem pa je Sari Briški Cirman - Ravien uspelo prepričati strokovno žirijo in nas bo s pesmijo Veronika zastopala na Evroviziji. Foto: Mediaspeed

PONOVNO ROJSTVO Po dolgih letih odsotnosti se je pod žaromete vrnila Nina Osenar Kontrec s svojo knjižno zgodbo o bolezni. Foto: Mediaspeed

Bilo je namreč leto ločitev, smrti, škandalov, a tudi porok in rojstev.

PRVIČ OČKA Neverjetno kariero našega košarkarskega heroja je okronala hčerka Gabriela, še prej pa zaroka s prelepo Anamarijo. Foto: Mediaspeed

BORKA Dramo Tine Gabriele Gorenjak je sestavljala knjiga Najti ljubezen, zaljubljenost, s predstavo Na zdravje je navdušila vso Slovenijo, pred tem pa se je ponovno borila z rakom, ki ga je uspela premagati. Foto: Mediaspeed

PRANJE UMAZANEGA PERILA Med vsemi razhodi je največ prahu dvignila ločitev Jerce Legan in Milana Cvikla. Foto: Mediaspeed

ODŠLA JE LEGENDA Slovensko radijsko in medijsko sceno je pretresla žalostna novica o smrti legendarne radijske osebnosti, Saša Hribarja. Foto: Mediaspeed

NENADNA SMRT Pretreslo je tudi slovo izjemno priljubljenega vremenarja Roberta Erjavca, ki nas je s svojimi napovedmi spravljal v smeh. Foto: Mediaspeed

LETO LOČITEV Slovenija je bila v šoku, ko sta se po manj kot dveh letih zakona ločila Saša Lendero in Miha Hercog. Foto: Mediaspeed