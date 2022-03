VODITELJ

Klemen Bučan: Ne želim biti zabaven za vsako ceno

Pred nekaj leti je vodil Bitko parov, to je bila pravzaprav njegova prva resnejša televizijska izkušnja, a je šele z oddajo Leta štejejo, ki jo lahko trenutno spremljamo na Planet TV, dobil pravo priložnost, na katero je čakal dolga leta. A je veliko več kot televizijski obraz, ki nas je v novi vlogi enostavno očaral in navdušil. Je namreč tudi radijski voditelj, povezovalec dogodkov in stand up komik, v prvi vrsti pa je predan partner svoje Lejle in ljubeč očka triletnega sinčka Kasperja.