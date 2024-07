Kažipot planetov: Zanimive dogodivščine so pred vami (Suzy)

Še en razmeroma prijeten teden je pred nami, ki ga velja izkoristiti za počitek, dopust, preživljanje časa z družino in prijatelji, nove ideje, zanimive dogodivščine in polnjenje baterij.

V petek vas bo dajalo ljubosumje, ki bi ga bilo dobro preliti v strasti. Ponedeljek bo najbolj turbulenten dan tedna, saj bo Mars na Uranu, kar prinaša živčnost, stres, zmedo, spreminjanje načrtov, predvsem pa naglico in možnost nezgod. Previdni bodite pri športu in v prometu. Hitite počasi, krotite jezo, bodite prilagodljivi in prestavite pomembne odločitve na čas, ko jih boste lahko sprejeli z mirnejšo glavo.

Veliko prijetnejši bo četrtek, ko se vam lahko utrnejo inovativne ideje in najdete nove rešitve. Ne pustite, da vas karkoli omejuje, saj boste potrebovali čas zase, prostor za dihanje in občutek osvoboditve. Odpravite se na pot v neznano.

Petek, 12. 7. Usmerjeni boste v odnose, a ne pustite, da vas prevzamejo ljubosumje, posesivnost in maščevalnost. Razburkana čustva in poželenje raje uporabite v spalnici, kjer se lahko bliska, če pustite ego pred vrati.

Sobota, 13. 7. Harmoničen dan, ko bomo iskali prijetna doživetja in ravnovesje. Naredite načrt, odpravite se na izlet, obdajte se z ljudmi, s katerimi se lahko imate lepo. Uživali boste tudi v dvoje, čas je za zaljubljena šepetanja.

Nedelja, 14. 7. Dopoldne bo Luna še v tehtnici, a tekla v prazno, tako ni čas za pomembne premike. Nato malce pred 17. uro vstopi v škorpijona, kar bo prineslo dramatična čustva. Pazite, da vas zvečer ne mečejo iz tira v odnosu.

Ponedeljek, 15. 7. Pazite nase. Pri športu, na cesti, pri rokovanju z vnetljivimi snovmi. Ni čas za impulzivne reakcije, krotite jezo, vse dvakrat premislite in raje držite jezik za zobmi, kot da se zapletete v prepir. Umirite se in dihajte.

Torek, 16. 7. Zjutraj ni čas za razčiščevanje in pogovore. Okoli 17. ure bomo imeli največ energije za delo. Večer bo nemiren, veliko bo živčnosti, nemira. Krotite čustva in živce, pazite nase, previdno v prometu in pri športu.

Sreda, 17. 7. Luna bo že zjutraj v odprtem, optimističnem in pozitivnem strelcu. Ne ostajajte doma, uživajte v poletju. Popoldne bo zelo prijetno, povabite simpatijo na zmenek, vezani pa ne pozabite na romantiko in presenečenja.