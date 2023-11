Kažipot planetov: Volje in zanosa bomo imeli dovolj, a že v petek nas bodo ustavile ovire (Suzy)

Čeprav sta Sonce in Mars v optimističnem strelcu, se bomo ta teden še srečevali z nekaj izzivi. Volje in zanosa bomo imeli dovolj, a že v petek nas bodo ustavile ovire in imeli bomo občutek, da stojimo na mestu ali se pomikamo dva koraka naprej in enega nazaj. Sprijazniti se bomo morali s tem, da vsega ne bomo mogli takoj uresničiti.

Petek, 24. 11. Luna v strelcu nam bo prinesla več zanosa, želje po potovanju, veseljačenju, raziskovanju, uresničevanju ciljev. Luna bo čez dan dodajala ognjeno energijo, zvečer pa nas prizemljila s prehodom v bika.

Sobota, 25. 11. Črnogledi in zaskrbljeni bomo, dosežejo nas lahko slabe novice, poglabljanje krize. Ne rinite z glavo skozi zid in ohranjajte pozitivno naravnanost. Najpomembneje je, da ostanete notranje stabilni.

Nedelja, 26. 11. Jutro bo stresno, nemirno. Hitite počasi, večja je možnost nezgod. Čeprav so nadaljnji Lunini aspekti prijetnejši, smo tik pred naporno lunacijo, zato si vzemite čas za počitek in se ne lotevajte ničesar novega.

Ponedeljek, 27. 11. Občutljivi bomo, naivni in preveč zaupljivi ter verjeli lažnim novicam. Polna luna bo prinesla na dan prikrivanja in laži ter pokazala kruto resnično sliko predvsem na finančnem področju. Krotite jezo. Pazite nase.

Torkova polna luna bo sicer v živahnih dvojčkih, a ker se ujame v T-kvadrat z Marsom in Saturnom, nam bodo slabe novice, skrbi, bremena pobrali vse veselje. Na plan lahko pride neki finančni škandal, zavajanje, tudi na zasebni ravni bomo črnogledi v finančnem pogledu. Več bo jeze, vznemirjenja, premočnih, celo nasilnih reakcij, kar bo posledica občutka nemoči in obupa. Pazljivo s pirotehniko, večja je verjetnost nesreč. Na dogajanje poskusite gledati čim bolj realno in ne nasedajte populističnim izjavam, ki podžigajo sovražne strasti.

Torek, 28. 11. Čeprav kriza, ki jo je osvetlila polna luna, še ne bo rešena, se bomo čustveno bolje počutili. Izredno prijeten večer izkoristite za nakupe, zmenek s simpatijo, večerjo s partnerjem, romantične trenutke.

Sreda, 29. 11. Luna v raku bo že zjutraj spet prinesla večjo občutljivost, vse bomo jemali osebno. Kljub temu se velja dopoldne zbrati in zavihati rokave, saj lahko uspešno veliko opravimo. Zvečer se družite s prijatelji.