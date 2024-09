Kažipot planetov: v sredo nam lahko težke misli in preobremenjenost pridejo do živega (Suzy)

S tem tednom vstopamo v jesensko sezono mrkov, saj se v torek dovrši lunin mrk v ribah. V tem času ne sprejemajte pomembnejših odločitev in počakajte, da vidite, kako se bodo zadeve razpletle, kam vas bo življenje samo poneslo. Če ste rojeni v znamenju rib, dvojčkov, strelca in device, lahko pričakujete več sprememb in pretresov.

Na splošno nas mrk uči sprejemati svojo nemoč in ranljivost, tudi ko smo prestrašeni in nimamo vpliva na situacijo. Pomagamo si lahko z duhovnostjo in ustvarjalnostjo, pazimo, da čustveno ne pretiravamo in ne dramatiziramo. Pazite na zdravje, bolj bomo občutljivi.

Pred tem bo v ljubezenskem smislu zelo prijetna nedelja, ki jo preživite z ljubljeno osebo. V sredo nam lahko težke misli in preobremenjenost pridejo do živega, v četrtek pa bomo našli inovativne rešitve za svoje težave. V dneh okoli mrka več počivajte. Najdite način, da se umirite. Ne plavajte proti toku in ne delujte z egom. Prepustite se in verjemite, da vas bo usoda pospremila tja, kjer morate biti.

Petek, 13. 9. Posvetili se bomo delu. Luna je v resnem kozorogu, tako bomo znali zavihati rokave, niti dopoldansko razočaranje nas ne bo spravilo iz tira. Najbolj uspešni bomo okoli 13. ure. Pojdite na poslovno kosilo!

Sobota, 14. 9. Malce dlje spite, da se izognete jutranji melanholiji. Okoli 10. ure nato Luna vstopi v vodnarja in prinaša več potrebe po svobodi in dnevu brez zastavljenega urnika. Odpravite se na pohajkovanje čez drn in strn.

Nedelja, 15. 9. Prijeten dan, ko bomo znali uživati v življenju in si spontano kaj lepega privoščiti. Če ste samski, se ozrite okoli sebe, če ste vezani, si vzemite čas za partnerja. Prijeten bo tudi večer, ne ostajajte doma, obdajte se s prijatelji.

Ponedeljek, 16. 9. Jutro bo stresno, živčno, lahko kaj pozabimo ali smo neprevidni, tudi v prometu. Luna okoli 11.40 vstopi v ribi in življenje se bo upočasnilo. S tem bomo tudi sami bolj pasivni, umirjeni in sanjavi. Počivajte in meditirajte.

Torek, 17. 9. Mrk se dovrši šele zvečer, tako se bo čez dan stopnjevala napetost. Ostanite čim bolj mirni kljub komunikacijskim šumom in skrbmi, tesnobo okoli poldneva. Čustveno ne pretiravajte, umaknite se od drame.

Sreda, 18. 9. Zaskrbljeni bomo, preobremenjeni in razmišljali o črnih scenarijih. Ne zapletajte se v pretirano analiziranje situacije, po 11.30 sprostite napetost s športom in fizičnim delom, saj Luna vstopi v ovna.