Kažipot planetov: v sredo bomo zmedeni in delali napake (Suzy)

Mirnega tedna ne pričakujte, veliko se bo dogajalo. Sonce v nedeljo vstopi v tehtnico, v njej se mu v četrtek pridruži Merkur. Hrepeneli bomo po dvojini in marsikaj potrpeli, da bi bili ljubljeni. Sklepali bomo kompromise, iskali harmonijo in mir, a bo nenehno nekaj treslo naše življenje.

Razočarani, občutljivi in naivni bomo

Ne samo da smo v obdobju mrkov, ki prinašajo spremembe, tudi aspekti prinašajo več nemira, pregretih strasti, zaslepljenosti in ranljivosti. V petek bomo razočarani, občutljivi, naivni, lahko pretiravamo z opojnimi snovmi. V soboto bomo letali od enega cilja do drugega ali preveč zapravili. V nedeljo bomo sicer odločni in energični, a v odnosih pregrobi, vodile nas bodo nezdrave, prepovedane, mračne strasti.

V ponedeljek še Venera vstopi v škorpijona ter prinaša večjo intenzivnost v odnose. Vse bomo jemali osebno in uveljavljali svojo voljo. V sredo bomo zmedeni in delali napake. Najboljša dneva tedna bosta torek, ko lahko nekaj premaknemo z novo idejo, in četrtek, ko se z odločnostjo in diplomacijo marsikaj dogovorimo. Turbulentnih časov pa s tem še ne bo konec.

Petek, 20. 9. Prehitro se lahko zaletavamo v odločitve. Luna v ovnu bo prinesla impulzivnost, Sonce v opoziciji z Neptunom pa nejasnost, tako niso izključene napake, slabe odločitve. Popoldne bo več stabilnosti.

Sobota, 21. 9. Luna v biku nas bo spodbujala k iskanju čutnih užitkov. Želeli bomo kaj dobrega pojesti in popiti, a se bomo težko kaj odločili in lahko smo razpeti na vse konce in kraje. Najbolje bo, da se držite prvotnega načrta.

Nedelja, 22. 9. Jesensko enakonočje – Sonce vstopi v tehtnico in prinaša več sodelovanja, hrepenenja po harmoniji in umirjenosti. Dan bodo barvale strupene strasti. Pazite, da se ne zapletete v kaj nevarnega in prepovedanega.

Ponedeljek, 23. 9. Venera v škorpijonu bo še poudarila intenzivnost v odnosih. Ne bomo se prilagajali, ampak dominirali. Vodile nas bodo strasti. Okoli 14. ure bo sicer več skrbi, črnih misli in tesnobnosti. Razvedrite se, minilo bo.

Torek, 24. 9. Čeprav nas dopoldne čaka kakšna ovira, okoli 14. ure pa bomo zmedeni in delali napake, lahko s preudarno presojo in svežimi rešitvami premaknemo zadeve z mrtve točke. Zvečer je čas za zmenek.

Sreda, 25. 9. Nagnjeni bomo k napačni presoji, ne bomo videli situacije take, kot je. Hkrati bomo čustveno občutljivi, okoli 14. ure tudi jezni in sprejemali odločitve iz ihte in nemoči. Zadržite se, ne ukrepajte, zvečer boste bolj realni.