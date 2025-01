Kažipot planetov: v petek pazite nase in na svoje odzive (Suzy)

V petek bo eksaktna opozicija Marsa in Plutona, ki je bila aktivirana že med prazniki ter prinaša nasilje, jezo, spore, stopnjevanje bojevanja na vojnih žariščih, po tem se težavni vplivi umikajo. Venera je vstopila v ribi, tako bomo na splošno bolj mili in prijazni, Merkur se v sredo pomakne v kozoroga, z njegovo podporo bomo ambiciozni, realni, organizirani ter začeli uresničevati svoje novoletne načrte.

V petek pazite nase in na svoje odzive. Umikajte se nevarnim situacijam. V soboto, ko se povežeta Sonce in Saturn, bomo odločno naredili korak naprej ter poprijeli za delo, se lotili obveznosti, ki smo jih morda prej postavljali na stranski tir. Dobro je, da opravimo čim več, saj se nam v ponedeljek ne bo nič ljubilo, utrujeni bomo in brez energije. Še vedno bo več prehladnih obolenj, zato pazite nase in se ne preobremenjujte.

Petek, 3. 1. Pazite nase, izogibajte se nevarnosti, krotite jezo in nenadzorovane reakcije, opustite pirotehniko. Ljudem bodo hitreje popustile zavore. Popoldne se energija sprosti in bo veliko bolj prijetno.

Sobota, 4. 1. Dopoldne lahko pretiravamo z dobrotami, sicer pa bomo prizemljeni in odločni. Najbolje je, da se s trezno glavo lotimo nakopičenih obveznosti. Pozno popoldne nas lahko dosežejo slabe novice in tesnoba.

Nedelja, 5. 1. Luna bo v ribah, nič se nam ne bo ljubilo. Občutljivi bomo, čustveni in umaknjeni v svoj svet. Šele zvečer smo lahko bolj energični in se spravimo v pogon. Vsekakor dan izkoristite za počivanje.

Ponedeljek, 6. 1. Pasivna energija se bo potegnila v prvi delovni dan. Ne bomo učinkoviti ali storilnostno naravnani, ne pričakujte, da boste veliko opravili. Popoldne bo prijetno, primerno za srečanje s prijatelji.

Torek, 7. 1. Energije bo več, Luna bo v ovnu, in lotili se bomo nujnega dela. Tudi danes bo večer odličen za druženje ali igranje družabnih iger. Luna po 23. uri vstopi v bika ter prinaša več stabilnosti in prizemljenosti.

Sreda, 8. 1. Merkurjev vstop v kozoroga nam bo prinesel več ambicioznosti in usmerjenosti na poslovno področje. Zavihali bomo rokave in se lotili dela. Jutro bo zelo prijetno, ostanite dlje v postelji s partnerjem.