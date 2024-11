Kažipot planetov: umirite živce in se ne zapletajte v spore (Suzy)

V petek bo naporna polna luna v biku, obarvana z uranovsko energijo, tako nas lahko presenetijo šokantni dogodki in preobrati. Nemirni bomo in v stresu, nič se ne bo odvijalo po načrtih. Ni čas za finančna vlaganja, nakupe in lepotne posege, saj bo na teh področjih zelo turbulentno. Pretresi se bodo potegnili še na soboto, ko bo Sonce v opoziciji z Uranom. Previdno v prometu, pri športu, rokovanju z nevarnimi snovmi. Umirite živce in se ne zapletajte v spore.

V torek Pluton dokončno prestopi v vodnarja, tako se ne bomo več vračali v stare, tradicionalne načine delovanja, ampak odločno stopili v novi moderni svet. Sonce v četrtek vstopi v strelca in prinaša več optimizma, upanja in dobre volje. Velja pa opozorilo, da je pametno v tem tednu kljub vsemu čim več opraviti, saj se drug teden Merkur obrača v retrogradno gibanje in prinaša zamude in zaplete.

Naporna polna luna se dovrši šele zvečer, tako bo napetost čez dan vztrajala oz. se stopnjevala. Pazite nase in na svoj denar, ne prepirajte se, ostanite mirni in previdni. Pazljivo na cesti, ne lotevajte se ničesar nevarnega.

Sobota, 16. 11. Še en nemiren dan, ko se bodo načrti spreminjali in bomo morali biti čim bolj prilagodljivi, čeprav bomo odločeni doseči zastavljene cilje. Največ energije bomo imeli okoli 14. ure, a previdno pri športu.

Nedelja, 17. 11. Luna v dvojčkih bo pospešila dogajanje, več bo klicev, sporočil, razpeti bomo na vse konce in kraje. Pazite, da česa ne spregledate. Okoli 13. ure ni čas za dogovarjanje. Pozneje se energija umiri. Čas je za druženje.

Ponedeljek, 18. 11. Več bo nesporazumov in napačnega razumevanja, zato pomembne odločitve in dogovore prestavite na kak drug dan. Več bo navdiha, ki ga lahko uporabijo vsi v kreativnih poklicih. Čas je za meditacijo.

Torek, 19. 11. Plutonov prestop bomo večinoma bolj čutili družbeno, razen vodnarjev, škorpijonov in kozorogov. Zgodaj zjutraj je najboljši čas za zbrano delo, če le lahko odrinemo čustva na stran in se osredotočimo nanj.

Sreda, 20. 11. Do 15. ure bo Luna še v raku, mi pa čustveni, občutljivi, nihalo nam bo razpoloženje. Dopoldne bo primerno za ustvarjanje in duhovno delo. Popoldne bomo bolj energični, a tudi bolj hitre jeze.