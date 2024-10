Kažipot planetov: neposredni bomo in nič več okolišili (Suzy)

Z Venero v strelcu bomo optimistični, pogumni in veliko bolj odprti v odnosih, hkrati si bomo želeli izboljšati finančno situacijo. Hitreje bomo tvegali, spodbujena bo želja po potovanjih, sploh v tujino, in preživljanju časa v naravi.

Sonce bo do torka še v umirjeni in spravljivi tehtnici, nato pa vstopi v globokega, skrivnostnega, čustvenega in intenzivnega škorpijona. Vse bomo jemali zares, neposredni bomo in nič več okolišili, več bo tekmovalnosti in maščevalnosti, če nam bo kdo stopil na rep. Posebno v torek se lahko zapletemo v merjenje moči z nadrejenim ali nekom, ki je močnejši od nas. Ni čas za kazanje mišic, ampak popuščanje, saj vas sicer čaka poraz. Ne vztrajajte, če boste morali nekaj spustiti ali končati. Naj vas ne vodijo strasti, ampak razum. Prijeten bo četrtek, ko lahko naredite domiseln načrt, kako naprej. Imeli boste inovativne ideje!

Petek, 18. 10. Uživali bomo v rutinskem dnevu in si kaj lepega in dobrega privoščili. Zjutraj je več možnosti za nesporazume, zato sestankujte po 9. uri. Zvečer lahko disciplinirano in vztrajno marsikaj opravite.

Sobota, 19. 10. Luna bo čez dan še v biku, čas je za izlet in športno aktivnost, čemur sledi dobro kosilo. Okoli 16. ure bodite previdni, več bo stresa, živčnosti, načrti se lahko spreminjajo. Pazljivo v prometu! Ne delujte impulzivno.

Nedelja, 20. 10. Luna je ves dan v dvojčkih, a brez posebnih aspektov. Družabni bomo, zato ne ostajajte sami doma. Večer bo naporen. Lahko nas dosežejo slabe novice, več bo črnih misli, strahov, tesnobe. Pojdite prej v posteljo.

Ponedeljek, 21. 10. Luna bo še ves dan v dvojčkih, veliko se nam bo dogajalo, razpeti bomo na vse konce in kraje. Jutro bo zelo uspešno, kupite srečko in poskrbite za finančne posle. Zvečer se izognite popivanju in opojnim snovem.

Torek, 22. 10. Začutili bomo globino, temačnost, intenzivnost prehoda Sonca v škorpijona. Spustite vse, kar nima več mesta v vašem življenju, osredotočite se na delo in ohranite trezno glavo. Ostanite na začrtani poti.

Sreda, 23. 10. Luna bo v raku, občutljivi bomo ter želeli čim prej zaključiti delo, da se lahko posvetimo družini in tistim, ki so nam najbližje. Zvečer bomo težko zaspali, preveč bomo imeli energije. Poskrbite, da se razelektrite.