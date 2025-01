Kažipot planetov: ne sledite ustaljenim potem, ampak odkrivajte nove (Suzy)

Teden bo smiselno izkoristiti za poslovne dogovore, sestanke, novo sodelovanje, zastavljanje ciljev. V petek nas bo vodil navdih, dan je primeren za ustvarjanje in duhovnost, iskanje novih vizij. Venera in Saturn v soboto prinašata začasno ohladitev v odnosih, zdelo se vam bo, da sta s partnerjem na nasprotnih bregovih.

V nedeljo Sonce vstopi v vodnarja in prinaša več odprtosti, želje po svobodi in druženju. Merkur bo spodbujal komunikacijo, povabite prijatelje na obisk.

V torek ne vztrajajte pri svojem, če se soočate z avtoriteto ali močnejšim sogovornikom. Morda se boste morali odpovedati svojim željam in pričakovanjem. V četrtek lahko naredite pomemben korak naprej, vendar se ne lotevajte ničesar na silo.

Čas je za kreativne projekte in duhovno delo, izogibajte pa se pretiravanju, vlaganju denarja in nakupom, posebno popoldne. Zvečer se lahko marsikdo počuti osamljenega ter nerazumljenega.

Sonce v vodnarju bo prineslo nove ideje ter prevetrilo obstoječe projekte. Odprite se novim rešitvam težav. Čas je odličen za druženje s prijatelji in znanci. Skupaj se kam odpravite.

Torek, 21. 1.

Čas je za spremembo, morda boste morali opustiti določen cilj in projekt in začeti znova. Ne vztrajajte za vsako ceno pri svojem. Luna popoldne vstopi v škorpijona in vse bomo jemali zares.