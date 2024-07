Kažipot planetov: Merkur v devici nas bo zresnil in prizemljil (Suzy)

Merkur v petek vstopi v devico, kjer se upočasnjuje, saj se bo 5. avgusta v istem znamenju obrnil v retrogradno gibanje. To pomeni, da bi bilo kljub lahkotnim poletnim trenutkom smiselno v tem tednu opraviti vse nujne opravke in zadolžitve, pri katerih se vam lahko pozneje zaplete – še najbolj, če gre za potovalne načrte, pogodbe, dogovore, pomembne odločitve, nakup tehnike …

Merkur v devici nas bo zresnil in prizemljil, a ne pustite, da vam odškrtne poletno brezskrbnost. Z Luno v levu bomo zanosni, pogumni, energični. Popoldne in večer bosta še posebno prijetna.

Sicer nas čakajo umirjeni in ležerni poletni dnevi, odlični za dopust. Sonce in Venera bosta v kreativnem in samozavestnem levu, tako je čas za ustvarjanje, osvajanje, druženje in postavljanje sebe na prvo mesto. Mars v dvojčkih nas hkrati vabi na vedno nove dogodivščine z razigrano nagajivo energijo. Ne upirajte se mu in kaj zabavnega ušpičite. Naj vas vpliv Merkurja prizemlji samo toliko, kot je nujno treba. Ne pustite, da vam prinaša pretirano razmišljanje, premlevanje in obremenjevanje, vrzite skrbi čez ramo vsaj na dopustu.

Sobota, 27. 7. Luna bo do večera še v ovnu, tako bomo imeli dovolj energije za šport in fizične aktivnosti. Ko malce pred 19.30 vstopi v uživaškega bika, se nam ne bo več kaj dosti ljubilo. Družite se in razvajajte.

Nedelja, 28. 7. Idealen dan za razvajanje s takimi in drugačnimi dobrotami. Naj ne bosta to samo hrana in pijača, pojdite na masažo, h kozmetičarki, si kaj lepega kupite ali skočite v vodo skupaj s partnerjem.

Ponedeljek, 29. 7. Če ne bomo pričakovali preveč, ne bomo razočarani v odnosih. Popoldne bo stresno in nič nam ne bo šlo po načrtih, zato opravite nujne opravke že prej. Zvečer je čas za duhovnost in romantiko.

Torek, 30. 7. Luna bo ves dan v živahnih dvojčkih, mi pa lahkotni, radovedni in družabni. Dopoldne bomo imeli veliko energije za delo in šport. Marsikaj lahko uspešno dokončamo. Zvečer je čas za zabavo.

Sreda, 31. 7. Jutro bo naporno, polno skrbi, lahko čutimo tesnobo. Stopite čez te občutke, pritisk bo izzvenel. Ne zabašite si urnika z obveznostmi, saj si boste želeli sproščenosti in zabave. Večer preživite s partnerjem.