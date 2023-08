Kažipot planetov: Merkur se obrača, deležni bomo ovir, zamud, nič ne bo šlo po načrtih (Suzy)

Energija se bo ravno začela počasi umirjati, ko se bo v devici Merkur v sredo obračal v retrogradno gibanje in s seboj prinesel dobre tri tedne zamud, napak, komunikacijskih šumov, ovir, kvarjenja računalnikov in telefonov, zmede … Retrograden bo do 15. septembra. Še posebno močno ga bodo čutili device in dvojčki. V času pred tem opravite nujne zadeve.

Že dan pred njegovim obratom aspekti niso najprijaznejši – veliko bo nejasnosti, blokad na poti do cilja. V odnosih smo lahko razočarani, posebno če preveč pričakujemo. Smiselno se je izogniti nakupom in finančnim transakcijam, saj bomo želeno preplačali ali imeli prevelike oči.

Isti dan Sonce vstopi v devico in prinaša občutek, da se poletje končuje in je spet čas za delo, opravljanje svojih obveznosti, red, disciplino, pridnost in trud. Kljub težavam nas bosta v četrtek Mars in Pluton spodbujala, da se odločno lotimo odprtih projektov.

Petek, 18. 8. Čeprav nas bo Luna v devici spodbujala k delu, pospravljanju in urejanju zadev, bodo njeni aspekti spodbudni in lahko učinkovito in hitro veliko opravimo. Zvečer je čas za druženje, pogovore, zabavo …

Sobota, 19. 8. Do druge ure bo Luna še v devici, tako bomo pridni in delavni. Zjutraj lahko sicer malce dlje spimo ali se težko spravimo v pogon. Popoldne bomo usmerjeni v odnose, iskali bomo bližino in romantiko.

Nedelja, 20. 8. Dan bo obarvan v ljubezenske barve, najbolje je, da ga preživite s partnerjem. Umirili se bomo in težili k ravnovesju. Zvečer je najboljši čas za zmenek. Privoščite si kaj lepega za dušo in se malce razvajajte.

Ponedeljek, 21. 8. Luna bo ves dan v tehtnici. Iskali bomo srednjo pot in se izogibali spremembam in naglici. Čez dan ne bo pomembnejših aspektov, tako je čas primeren za rutinska opravila. Uredite vse pred Merkurjevim obratom.

Torek, 22. 8. Stvari se bodo zapletale, pretiravali bomo, izognimo se nakupom in zmanjšajmo prevelika ljubezenska pričakovanja. Zdelo se bo, da nikakor ne moremo doseči svojih ciljev, saj nam ves čas nekaj prihaja na pot.

Sreda, 23. 8. Merkur se obrača, deležni bomo ovir, zamud, nič ne bo šlo po načrtih. Sonce vstopi v devico, tako bomo zavihali rokave in se lotili dela. Oborožite se s potrpežljivostjo. Zvečer pazite na cesti, večja je možnost nezgod.