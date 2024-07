Kažipot planetov: Mars v soboto vstopi v dvojčke (Suzy)

Veliko se bo dogajalo, razpeti bomo na vse konce in kraje. Mars v soboto vstopi v dvojčke, tako bomo iskali dogodivščine, družbo, zabavo, težko bomo pri miru. Sonce nato v ponedeljek prestopi v leva, kar prinaša vrhunec poletja – čas večje kreativnosti, samozavesti, odločnosti, želje po priznanju in pomembnosti. Lahko nam sicer ponagaja ego, zato stopite korak nazaj, ko opazite, da ste preveč v višavah.

Petek, 19. 7. Dopoldne bomo počasni in lenobni, Luna bo zapuščala strelca in okoli 10.30 vstopila v resnega, ambicioznega, poslovno usmerjenega kozoroga. Tam ne dela pomembnih aspektov, tako bo dan bolj rutinski.

Sobota, 20. julij Mars v dvojčkih bo spodbudil našo raziskovalno, osvajalsko in družabno žilico. Odpravite se novim dogodivščina naproti, hkrati pa si vzemite čas za premislek, po čem hrepenite in kaj si želite v prihodnosti.

Nedelja, 21. julij Polna luna v kozorogu prinaša hitro, stresno, živčno energijo, zato pazite nase na cesti, pri adrenalinskih športih in nevarnih podvigih. Prav tako spodbuja vztrajnost in prižiga ljubezenske iskrice. Prepustite se dogajanju.

Sobota je primerna za duhovnost in zastavljanje vizije za prihodnost. Nedeljska polna luna opozarja na previdnost na cesti, pri športu in rokovanju z nevarnimi snovmi. Lahko smo prehitri, impulzivni, živčni, zato prehitro reagiramo in delamo napake. Pazite tudi na svoje besede, saj lahko hitro rečete kaj, česar ne mislite ali ne bi smeli povedati.

Ponedeljek, 22. julij Sonce v levu nam bo prineslo več energije, odločnosti in samozavesti. Znali bomo pokazati svoje talente in si želeli, da nas drugi občudujejo. Najbolj gladko nam bo šlo vse od rok dopoldne, le v nakupe se ne zaletite.

Torek, 23. julij Jutro bo stresno in kaotično, nič ne bo šlo po načrtih, če se da, se odpravite na delo šele po 9. uri. Zvečer bodite zelo previdni v prometu, pri športu in drugih nevarnih opravilih. Ni čas za tveganje, ampak previdnost.

Z lahkotnostjo in spogledljivostjo Marsa v dvojčkih in šarmom Sonca v levu je odličen čas za osvajanje in ljubezen. V torek se sicer izogibajte prepovedanim strastem, v četrtek pa izkoristite presežke energije za fizično delo in šport. Simpatijo povabite na skupno rekreacijo.

Sreda, 24. julij Dopoldne bomo občutljivi, Izgubljeni, se smilili sami sebi, lahko dramatiziramo in se tolažimo s hrano. Proti večeru se bo stiska poglabljala, zato najdite način, da vam stvari ne pridejo do živega. Naj to ne bo omama!