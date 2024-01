Kažipot planetov: Izkoristite čas za poslovne sestanke in projekte (Suzy)

Tudi v sredini januarja planetarni vplivi bolj spodbujajo delo, trud, postavljanje novih temeljev kot uživanje, sproščanje ali ukvarjanje z odnosi. Smiselno je izkoristiti čas za poslovne sestanke in projekte, saj ste lahko pri njih zelo uspešni.

Sonce, Mars in od nedelje naprej tudi Merkur bodo namreč v prizemljenem, resnem, praktičnem, ambicioznem kozorogu, prebujali našo poslovno žilico ter nas spodbujali, naj zavihamo rokave.

Največ energije in ugodnih priložnosti bomo deležni v petek, če se le spravimo v pogon in se tudi sami potrudimo za doseganje ciljev. V ponedeljek bomo ustvarjalni, videli širšo sliko in vizijo za svoje prihodnje načrte in se ukvarjali z duhovnostjo ali umetnostjo.

Vse poslovne zadeve se bodo najbolje odvijale v četrtek, ko bomo premišljeni in odločni ter se zlahka marsikaj dogovorili. Čas je prav tako primeren za študij in učenje.

Petek, 12. 1. Čas je za nakupe, finančna vlaganja, športne aktivnosti in začenjanje novih projektov. Odprite se novim idejam in bodite pripravljeni na stvari pogledati z več zornih kotov. Ne pretiravajte z dobrotami!

Sobota, 13. 1. Vleklo vas bo v naravo, želeli boste odkrivati skrite kotičke v družbi ljudi, s katerimi se lahko pogovarjate in si z njimi izmenjavate mnenja. Le zjutraj pazite na cesti, saj bo več nervoze in možnosti nezgod.

Nedelja, 14. 1. Merkur se vrača v kozoroga, kjer nam bo prinesel bolj realen pogled, manj ovinkarjenja in komunikacijo brez dlake na jeziku. Opoldne nas lahko potrejo slabe novice, pozneje se energija sprosti.

Ponedeljek, 15. 1. Malo bolj počasni in sanjavi bomo, dan bo najprimernejši za ukvarjanje z duhovnostjo in umetnostjo. Zgodaj popoldne so možna razočaranja zaradi prevelikih pričakovanj. Ne utapljajte jih v alkoholu in opojnih snoveh.

Torek, 16. 1. Z Luno v ovnu bomo rinili naprej, ne da bi dobro premislili. Lahko se zagovorimo in spravimo v težave, zato držite jezik za zobmi. Zvečer je več možnosti nesreč, tudi športnih, več jeze, zato se umirite in umaknite.

Sreda, 17. 1. Vročekrvni in odločni bomo ter se entuziastično lotevali svojih ciljev. Posebno prijeten bo večer, ki ga preživimo v družbi simpatije ali partnerja. Romantično bo in vroče. Pojdita na koncert ali razstavo.