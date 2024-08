Kažipot planetov: Če se le da, preložite vse, kar gre lahko narobe (Suzy)

Še en razmeroma miren poletni teden nas čaka, razen seveda zapletov, povezanih z retrogradnim Merkurjem. Če se le da, preložite vse, kar gre lahko narobe, tudi urejanje birokracije in pomembne odločitve. Do srede bo Merkur potoval nazaj po devici, nato se bo vrnil v leva. Umirite ego in premislite, kje ste lahko preveč dominantni in velikopotezni. Oborožite se s potrpljenjem.

Venera v devici nam bo sicer v ljubezni stisnila ročno zavoro, tako ne bomo več pogumno osvajali nasprotnega spola, ampak raje sami pri sebi razmislili, kakšnega partnerja si želimo. Velja tudi previdnost na finančnem področju, saj ni čas za zapravljanje in vlaganje, ampak za preudarno načrtovanje.

Sonce v levu nas bo sicer navdajalo s kreativnostjo in optimizmom, Mars v dvojčkih bo prebujal našo otročjo in igrivo noto. Poletja torej še ni konec, prijetnejše dni je smiselno izkoristiti za dopust ali vsaj podaljšan vikend.

Petek, 9. 8. Hrepeneli bomo po harmoniji v odnosih ter iskali partnerjevo bližino. Zgodaj popoldne bomo imeli veliko energije, ki jo uporabimo za fizično delo in šport. Večer bo prijeten, povabite prijatelje v goste.

Sobota, 10. 8. Še en umirjen in spodbuden dan. Luna bo še vedno v tehtnici, tako ne bomo rinili z glavo skozi zid ali se naprezali, ampak iskali ravnovesje, oddih, sprostitev v naravi, najraje v družbi nekoga, ki ga imamo radi.

Nedelja, 11. 8. Luna že ponoči prestopi v škorpijona, tako bomo bolj intenzivni, odločni, zavzeti, strastni. Okoli 16. ure se ugodno poveže z Venero, kar bo spodbujalo erotična doživetja. Vzemite si čas zanje in za partnerja.

Ponedeljek, 12. 8. Še en intenziven dan, ko bomo vse jemali osebno, čustva bi bilo smiselno uporabiti za delo. Popoldne nas čaka nekaj manjših izzivov, a jih bomo premagali z neizprosno odločnostjo. Marsikaj lahko premaknete.

Torek, 13. 8. Po stresnem jutru se bomo malce umirili, že okoli poldneva pa spet zavzeto poprijeli za delo. Okoli 14. ure bo več napak in komunikacijskih šumov. Vse dvakrat preverite. Luna bo popoldne v strelcu, mi pa optimistični.

Sreda, 14. 8. Konjunkcija Marsa in Jupitra prinaša hiter srečni razplet, nepričakovan finančni dobitek, toda tokrat vseeno ne pretiravajte, saj se vse skupaj ne bo dobro izšlo. Zvečer bo več ovir, skrbi, frustracij. Pojdite prej spat.