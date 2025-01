Kažipot planetov: čas za nove projekte in ljubezenske priložnosti

Še en prijeten, spodbuden teden, ko bomo aktivni, zavzeti, se lotevali novih projektov in uresničevali cilje. Čas je primeren tudi za druženje, duhovnost, kreativnost, nove ideje, napredek, korak naprej, od torka dalje za zmenek in ljubezenske pustolovščine, saj nam bo Venera v ovnu dajala več poguma za osvajanje.

Sobota bo umirjena, lenobna, romantična, odlična za ustvarjanje, obisk duhovne delavnice ali obisk savne s partnerjem. Energije ne bomo imeli veliko, zasanjani in čustveni bomo, tako si vzemite čas zase in za dvojino, ne načrtujte športnih podvigov v soboto, ampak v nedeljo.

V ponedeljek nas bo spremljala sreča. Čas je za nakupe, vlaganje, sestanke in dogovore, druženje. Pokličite prijatelje in organizirajte srečanje.

Luna v ribah prinaša počasen, umirjen dan, ko bomo pasivni in sanjavi. Ne naložite si preveč dela. Čustveni bomo ves dan, zvečer pa lahko pretiravamo z občutljivostjo, zamerljivostjo in delamo dramo.

Sobota, 1. 2.

Še vedno bomo počasni in čustveni, a Venera in Neptun bosta spodbujala tudi romantiko, ukvarjanje z duhovnostjo in kreativnost. Predajte se partnerju, razvajajta se, dan ni primeren za delo in obiske.