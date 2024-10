Kažipot planetov: čas je ugoden za premišljene naložbe (Suzy)

Vedno bolj se potapljamo v škorpijonske temačne globine in obračamo navznoter. Sonce in Merkur bosta namreč ves teden v tem znamenju, tako bomo vse jemali osebno in zares, ne bomo se zadovoljili s povprečjem, ampak želeli priti stvarem do dna.

Družili se bomo z ljudmi, s katerimi se lahko poglobljeno pogovarjamo. V odnosih bomo še vedno optimistični, odprti in radoživi, mikala nas bodo potovanja na tuje. Če imate opravke na sodišču, vas bo spremljala sreča, čas je ugoden za premišljene naložbe.

Čez vikend izkoristite sobotno dopoldne. Odpravite se na tržnico. Popoldne namreč Luna vstopi v devico in preostanek vikenda bomo storilnostno naravnani. V ponedeljek nas bo vodil navdih, v odnosih lahko doživimo začasno ohladitev. Sreda bo stresna, načrti se nam lahko spreminjajo, četrtek pa poln ustvarjalnega navdiha in spodbude za duhovnost.

Petek, 25. 10. Luna v levu nas bo navdajala s samozavestjo, vročekrvni bomo in potrebovali spoštovanje drugih. Popoldne so možni komunikacijski šumi in napake, večer pa bo prijeten in ga preživite na kaki prireditvi.

Sobota, 26. 10. Dopoldne bo stresno, nepredvideni dogodki vam bodo mešali štrene. Ostanite prilagodljivi in pojdite s tokom. Popoldne Luna vstopi v devico. Čas je za pospravljanje, domača popravila, vlaganje, urejanje …

Nedelja, 27. 10. Še en dan z Luno v devici, ko nas bodo klicale obveznosti in se jih bomo pridno lotevali. Okoli 16. ure nas čaka ljubezensko razočaranje. Ne kupujte po spletu! Zvečer nas lahko dosežejo slabe novice in tesnoba.

Ponedeljek, 28. 10. Čutimo lahko, da smo s partnerjem na različnih bregovih, ob tem pa dopoldne še delamo dramo. Umirite se in osredotočite na delo. Popoldne je čas za opravke in srečanja. Veliko lahko uredite in dorečete.

Torek, 29. 10. Luna že zjutraj preide v tehtnico, potreba po redu in delu se bo umaknila želji po harmoniji in hrepenenjem v odnosih. Poskrbite za ravnovesje med delom in prostim časom in pojdite na zmenek.

Želeli si bomo mirnega dneva brez večjih pretresov, a nam bo šlo vse narobe. Več bo stresa in živčnosti. Bodite čim bolj prilagodljivi in prestavite na jutri, kar se vam bo ta dan preveč zapletalo.