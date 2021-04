Kažipot planetov

Petek, x. x. Petek, 23. 4.

Mars vstopa v raka in nam jemlje ostrino in moč. Sklepali bomo kompromise v svojo škodo. Luna je v devici, zato bo dan primeren za delo in urejanje stvari. Zjutraj nam bo Venera pričarala lepe trenutke v ljubezni.

Sobota, 24. 4.

Hiter in stresen dan, nepričakovane novice in preobrati nas lahko vržejo iz tira. Okoli poldneva bomo z močno voljo vseeno nekaj premaknili naprej. Zvečer nas lahko nekaj pošteno zjezi, a bomo nemočni.

Nedelja, 25. 4.

Naporen dan, v odnosih bomo osamljeni in nerazumljeni, klonili bomo pod težo skrbi in težkih bremen. S pogovorom lahko rešimo največ, sicer pa stisnimo zobe in počakajmo, da vpliv mine.

Torek, 27. 4.

Odzvanjali bodo včerajšnji dogodki, nenadni preobrat nas bo stisnil v kot in predelovali bomo posledice in razočaranje. Okoli 15. ure je večja verjetnost črnogledosti – zdržite, da ne padete v brezno.

Sreda, 28. 4.

Z intenzivno luno v škorpijonu bomo razčiščevali pretekle dogodke in se odločno lotili dela. Okoli 14. ure lahko z nečim pretiravamo, naj bo to hrana ali pijača, tudi nakupom se tedaj raje izognimo.

Četrtek, 29. 4.

Po napornih dnevih prihaja novo upanje. Dogovorili se boste nekaj, kar vas bo razveselilo, dan pa je odličen tudi za ustvarjanje, druženje in prijetne pogovore, sanjarjenje in ustvarjanje vizije za prihodnost.

Malce napornejši teden nas čaka, saj bodo planeti v biku drug za drugim prehajali Uran in stresali naše življenje s turbulencami, šoki, nepričakovanimi dogodki, izgubami, prekinitvami in stresom.Polna luna v sredo bo še poudarila vpliv. Čeprav bomo z močno podporo energije bika trdno v sedlu, se nam bo zdelo, da se nekaj v našem življenju ruši – zasebno, poslovno in na družbeni ravni.Vpliv je kratkotrajen, zato se naglih sprememb ne prestrašite preveč.Sicer bomo po eni strani bolj ležerni, počasni in trmasti – nič se nam ne bo ljubilo, si bomo pa z veseljem privoščili kaj lepega in tudi dragega, da se pocrkljamo –, po drugi pa ne bomo znali postavljati meja in bomo drugim vse dopuščali, saj Mars vstopi v nežnega raka, kjer nima dovolj moči za boj.Vikend bo najbolj naporen in paziti moramo, da nam omenjeni šoki ne zamajejo samozavesti in razpoloženja.Občutek, da nam nihče ne stoji ob strani, nam ne sme priti do živega. Iskren pogovor s partnerjem bo marsikaj rešil.V četrtek bo bolje, spet bomo našli upanje, umetniki pa navdih.