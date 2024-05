Predlog za izlet: to je manj znana soseda mogočnega Kuma (FOTO)

Precejšen del Zasavskega hribovja obvladuje mogočna kopa Kuma. 1220 metrov visok vrh je tako dominanten, da nekoliko nižji vrhovi ob njem kar nekoliko zbledijo. Vendar pa se lahko potepamo po širnih hribih in dolinah ter samotnih zaselkih in si ogledamo še kaj drugega. Tokrat se odpravimo na 1067 metrov visoko Ključevico, ki je Kumova neposredna soseda. Nanjo se lahko odpravimo iz doline Save, iz Hrastnika, Zidanega Mostu ali pa Radeč. V vseh treh primerih je to vzpon na oddaljen vrh, do katerega potrebujemo kake tri ure hoda. Zato se je morda bolje zapeljati iz Hrastnika do Dobovca ali Župe. Ali pa iz Radeč do vasi Cimerno. Potem je do vrha nekoliko bliže.

1067 metrov je visoka Ključevica.

V obeh primerih se je po cesti nato treba sprehoditi do kmetije Kovaček, od koder se odcepi markirana pot proti vrhu. Lepo zložno se dvigamo in hodimo po markirani poti proti Kumu. Kake pol ure pred vrhom Kuma pot zavije ostro na desno mimo pastirske koče. Še petnajst minut potrebujemo do vrha Ključevice. Ves čas je pot po gozdu in tako pravega razgleda niti ne užijemo. Dokler seveda ne pridemo na vrh Ključevice. Tam je cerkev svete Marije, ki leži sredi precej velike poseke. Z dvorišča starodavne cerkvice se odpre lep razgled po Zasavskem hribovju in tudi na Kum, ki se nam zazdi čisto blizu.

Med potjo vidimo lepo cvetje.

Po samotnih poteh ne hodi veliko ljudi.

Pastirska koča ob poti

Vzpon na Ključevico je potep po samotnih gozdovih Zasavskega hribovja, po krajih, kamor ne zahaja prav dosti ljudi.