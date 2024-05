Astrologinja Lenka: Najbolj je, da ničesar ne kažete na zunaj

Luna je prešla v znamenje škorpijona in se počasi pomika proti polni luni. Vse stvari počasi prihajajo na površje, vse se počasi končuje. Je pa takšno znamenje, ki ne popusti zlahka, še manj pa hitro in takoj. Spomini na številne ne ravno prijetne situacije in posledični strahovi v njem prebudijo čustva, ki niso najboljša ne zanj ne za okolico. Še posebej, ker je že od jutra v kvadratu s svojim dispozitorjem Plutonom in le on trga dušo na vse mogoče načine. Notranja jeza in maščevalnost vzplamtita v trenutku in človek težko obvladuje to notranje stanje v sebi.

In Merkur, ki je v znamenju Bika in želi govoriti o tem, kako in na kakšen način priti do večjih materialnih dobrin oziroma kako vse to čim bolje realizirati, se druga stran vrača v neko preteklost in prepire. Tukaj ni dogovora o ničemer, še najmanj pa o nečem skupnem, pa naj bo to denar ali kakšno premoženje.

Najbolje je, da ničesar ne kažete na zunaj, ker bo nekaj zbadanja in napetosti le prišlo, obrnite se v najgloblje globine svojega telesa in poiščite način, kako se spremeniti in na kakšen način. Treba je najti tisto, kar blokira, zavira, povzroča takšne občutke, da ozavestite z največjo ljubeznijo do sebe in drugih, odpustiti in iti naprej. In če že pride do pogovora, naj bo jasno, za kaj gre in ni se vam ni treba spuščati v podrobnosti. Pomembno je, da najdete izhod iz tega.

Jupiter in Neptun sta že nekaj časa v sekstilu in zadnjih stopinjah in imata moč, da vam pomagata odpreti ta notranji del, se le prepustiti tišini in miru in vas bosta vodila, da boste iz vsega skupaj našli najboljši izhod. Odprla bo tisti skriti delček v tebi, da vidiš, kako je še vse lepo in da se da vse obvladati v tišini in miru.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v svojem znamenju Ovna. Dosegel je svojo kraljevsko stopinjo, kjer čuti, da lahko s svojo hitrostjo in pravilno usmerjeno energijo začne marsikaj novega in doseže želene cilje. Ker je to njegov končni cilj, tekmovanje, zmaga in zmagoviti prestol.