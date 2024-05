Je producent razkril evrovizijsko kuhinjo in kako manipulirajo z gledalci?

Prah okoli letošnjega evrovizijskega izbora se kar ne poleže. Olje na ogenj je s svojimi izjavami prilil britanski producent Richard Osman, ki je v podkastu The Rest is Entertainment dejal, že leta manipulirajo z občinstvom in končnimi rezultati tekmovanja. Svoje trditve je potrdil s podatki.

»Leta se je zdel vrstni red nastopajočih popolnoma nesumljiv. Ampak če nastopite kasneje, imate možnosti za zmago mnogo večje. Od 24 držav mislim, da je 17. položaj tisti, ki ima večje možnosti za zmago,« trdi. Dodaja, da se je v zadnjih 20 letih zgodilo, da so zmagale samo tri pesmi, ki so nastopile med prvimi 10. Te tri so nastopile kot deveti in deseti izvajalec. Mnogim, ki so zmagali, je srečo prinesla zaporedna številka 20 ali mesta, višja od 20. Letošnji zmagovalec je nastopil kot 21.

»Letos se je vse skupaj spremenilo in producenti so bolj vplivali na razpored. Na konec so postavili tri favorite, Švico, Hrvaško in Francijo. Vse tri so veljale za favorite po izboru gledalcev in vse tri so izrazile interes, da bi gostile Evrovizijo.

Pojasnil je, da so letošnji producenti odlično opravili svoje delo, in dodal, da je bil razpored kakovosten: Ukrajina je bila uvrščena na drugo mesto in zato ni imela možnosti za zmago, saj se še nikoli ni zgodilo, da bi zmagal kdo, ki je nastopil kot drugi, poleg tega Ukrajina ni hotela gostiti naslednjega Evrosonga, in producenti so to vedeli.

Zanimivo se mu zdi, da se je Izrael uvrstil na šesto mesto, torej mesto, ki ga ne bi dali državi, za katero želite, da zmaga in dobi pozornost. »Razpored nastopajočih zagotovo vpliva na rezultat. Boste videli prihodnje leto, če boste nastopili med prvimi desetimi in zmagali, ste naredili nekaj neverjetnega. Producenti imajo zdaj v tem pogledu veliko več nadzora.«