Kakšen Luka, prava zvezda je ona!

»Mislila sem, da me ne bodo prepoznali.«

, dekle najboljšega slovenskega košarkarja, na družbenem omrežju instagram rada objavlja utrinke iz zasebnega življenja. Tako je pred dnevi navdušila številne oboževalce in oboževalke, ko je razkrila, da ni le njen najdražji tisti, ki ga v ZDA obožujejo.Goltesova, ki je že dve leti vedno bolj prepoznavna čez lužo, se je namreč fotografirala z neko oboževalko z napisom v rokah, ki pravi takole: »Radi te imamo, Anamaria! Mislim, dajmo, Luka ...« Številni so se ob tej simpatični fotografiji nasmejali, Anamaria pa je priznala, da je izjemno počaščena, da jo imajo Američani radi.»Mislila sem, da me oboževalci košarke ne bodo prepoznali, a sem se zmotila. Na srečo so zelo vljudni,« je ob neki priložnosti povedala postavna svetlolaska, ki je še dodala, da nikoli ne zavrne nikogar, ki se želi fotografirati z njo.