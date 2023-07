Kuharski chef Bine Volčič je povzročil pravo zmešnjavo z objavo fotografije iz daljnih časov. Bolj kot utrinek iz mladosti, ko so ga še napadali mozolji in je gulil šolske klopi, je nekatere razjezil njegov komentar. Potrudil se je, da bi bil duhovit in prvega slovenskega predsednika Milana Kučana poimenoval 'malinovc'. To je sprožilo burno reakcijo, da ni pravi trenutek za duhovičenje, ampak bi moral pokazati spoštovanje. V bran so mu stopili tisti, ki poznajo nekdanjega poglavarja države, in zatrdili, da bi se gospod Kučan ob tem zagotovo nasmejal in pritrdil Binetovi ugotovitvi, da so bi...