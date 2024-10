Kako gibanje vpliva na čustveno in duševno zdravje? (Suzy)

Z leti zelo dobro čutimo, da se naše telo spreminja. Tudi če glava še ne želi sprejeti, da zmoremo manj, je to dejstvo. Prav tako se z leti lahko pojavi vse več sklepnih in mišičnih bolečin. Načeloma je bolečina vedno sporočilo telesa. Nekatere bolečine so posledice trenutnih situacij, večina je posledica tega, kar s svojim telesom (ne) počnemo vse življenje. In temu rečemo kronična bolečina. Osebno me izredno zanima, kako ljudi prepričati in motivirati, da bi lepo skrbeli zase. Ugotovila sem, da je najmočnejša motivacija za skrb zase prav bolečina. Paradoks, ki ga doživljamo, je, da si boleč...