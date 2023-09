Kako boste vedeli, kaj je prav? Postajamo nova civilizacija (Suzy)

Postajamo nova civilizacija na novem planetu, ki se je že spremenil in se bo spreminjal še naprej. Če se je bilo v stari paradigmi mogoče odločiti, ali se bomo nadgrajevali tudi v smeri nove zavesti ali le na materialni ravni, sedaj te možnosti ni več.

Kajti planet Zemlja prehaja na višjo vibracijo zavesti in na njej naj bi bivala bitja, ki so z njo usklajena. Tisti, katerih večtisočletna vladavina se zaključuje, imenujejo to 'klimatski kolaps', podnebne spremembe kot posledica, ki naj bi jo povzročil človek s svojim brezvestnim obnašanjem, tudi uboge krave in živinoreja so tudi močno pripomogli k temu in še nešteto podobnih iluzij.

Foto: Getty Images

Konec je iluzij, laži, pralaži. Konec je tega, da s svojim fokusom posegate na področja, ki se vas ne tičejo, ter tistim, ki nimajo več ne moči ne podpore, omogočate umetno podaljševanje tega, kar se ruši, kar propada. Planet se čisti, spreminja in enako velja za vse, kar je življenja na Zemlji. Vsaka duša ima v tem procesu svojo nalogo in določen čas, ko bo to raven zapustila. Mislim da so sočutje, srčnost in iskrenost edina čustva, ki jih naj ob tem izražamo, tudi če so predčasni odhodi posledica slabih preteklih odločitev. Z višje perspektive je vse le igra, ki jo duše po svojem dušnem načrtu igramo. Na poti pa se pojavljajo korenčki in palice, bonbončki ali hitri zaključki. Odhajajo duše, ki na sebi niso naredile nobene spremembe, odhajajo duše, ki so visoko razvite, a je njihova naloga zaključena, dogajajo se skupinski odhodi, o čemer so duše dogovorile že pred prihodom na planet, ker s tem odnesejo večji 'kos karme človeštva in očistijo stare energije'.

Stara mreža je padla, nova je že postavljena, takšna, ki onemogoča vstop entitetam. Na planet se stekajo visokofrekvenčni svetlobni žarki, magnetizem planeta se kalibrira in postavlja v svoj izvorni položaj.

Zato se ukvarjajte s seboj, osredotočite se na svoje želje in potrebe ter to, kar ne vibrira več z vami (ali nikoli ni), odstranite, počistite.

Kako boste vedeli, kaj je prav? Tako da se poskušate umiriti, si vzamete čas za meditacije, se udeležujete izobraževanj o dvigu zavesti, kajti šele takrat boste zaslišali pravi glas, ki prav tiho, a odločno pove, kaj je pravo. V resnici boste pravo stvar začutili s telesom. In poskušajte utišati mali omejeni um, ki so ga tisočletja programirali tako, da ste (smo) služili njim in vseskozi teptali sebe. Ta mali um si domišlja, da je središče stvarstva.

Foto: Getty Images

Dragi vsi, na Zemljo prihaja raj, a prej moramo še počistiti in odstraniti vse staro, kajti to pripada iluziji, ki se razblinja. Zato z ljubeznijo in zahvalo pospremimo vse duše, ki odhajajo v svetlobo, in se ukvarjajmo s seboj, podprimo svoje najdražje, čuvajmo otroke in delujmo za najvišje dobro sebe in nove civilizacije tega planeta, kar v tem edinstvenem procesu postajamo.

Vse bo dobro, bolje, kot si lahko predstavljamo. Zaupajmo.

Tatjana Eberl, holistična terapevtka, ki se ukvarja s keltskim reikijem, reikijem 888, aromaterapijo, botanično parfumeristiko. Zapis je nastal na avtoričini facebook strani in ga z dovoljenjem delimo.