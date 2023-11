To je zgodba o bratski ljubezni, čeprav med njimi ni sorodstvenih vezi. Vendar so te trdne kot najmogočnejši hrastov gozd. Slovenski nogometni reprezentanti so pod vodstvom Matjaža Keka spisali novo poglavje športne zgodovine, med izjemnimi borci pa izstopa avtor odločujočega sanjskega zadetka. Benjamin Verbič se je po krivici znašel na tnalu medijskega linča, a se je po zaslugi nespornega talenta povzdignil med najbolj oboževane. Brez trdne podpore zvestih kameradov mu ne bi uspelo, zato se mu je odvalil kamen od srca in solze so sprale spomin na travmatično preteklost. Za takšen uspeh, kot ...