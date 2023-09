Skrbno izbrana množica je pozno v noč slavila mladoporočenca, ki sta ustvarila vzdušje, o kakršnem sanjarijo vsi bodoči ženini in neveste. Pod velikanskim belim baldahinom se je pelo, plesalo, jokalo, poljubljalo, objemalo in razvajalo ob kulinaričnih presežkih. Da je bila celotna zgodba še bolj magična, je poskrbela srebrna luna, ki je osvetlila zeleno oazo slivniškega Pohorja, kjer sta po sedmih letih predanosti Tim in Julija še uradno postala mož in žena. Težko je v nekaj vrstic strniti vso veličastnost enega najlepših in čustveno najbolj iskrenih dni. Vsaka poroka nosi edinstveno zgodbo, ...