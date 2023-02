LJUBEZENSKE ZGODBE

25 let poroke Jožeta Potrebuješa: Iz življenja ne delava drame (FOTO)

Vodja skupine Čuki že desetletja uspešno stopa po izjemno pestri glasbeni poti, na kateri pa nedvomno ne bi tako zelo užival in bil ustvarjalen, če ne bi bilo njegovo boljše in lepše polovice, žene Andreje. Letos na praznik zaljubljenih praznujeta posebno obletnico, 25 let zakona. Srebrna poroka je za oba vznemirljiva, saj neobremenjeno uživata v sadovih svoje ljubezni, ki je na njuni skupni poti še vedno njuna največja zaveznica.