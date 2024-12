Jernej Kuntner v škornjih genialnega dedka Mraza (Suzy)

Jernej Kuntner je eden najbolj ustvarjalnih in pridnih slovenskih igralcev, ki se na vseh odrih znajde kot riba v vodi. Kamorkoli ga postaviš, bo ustvaril odlično vlogo, naj gre za njegovo matično Lutkovno gledališče, Mini teater, sinhronizacijo risank, filme, nanizanke, branje pravljic ...

V teh predprazničnih dneh mu srce zaigra ob razveseljevanju otrok. Še posebno srečen je, ker so mu zaupali vlogo dedka Mraza.

»Obožujem slovenskega dedka Mraza izpod Triglava, ki ga je daljnega leta 1952 ustvarila genialna umetniška roka Maksima Gasparija,« je navdušen Jernej, ki je v resnici še daleč od starega moža. Ker se že dolgo zdravo prehranjuje, ne pije alkohola in je ves čas telesno aktiven, je v odlični kondiciji in zlahka deli dobro voljo, želje in darila ter upa, da bo vse to lahko še dolgo počel, saj vsakokrat, ko nekoga razveselimo, naredimo dobro tudi sebi.