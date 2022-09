Jerca Zajc je nagradila otroka v sebi

Športna navdušenka Jerca Zajc je v velikem slogu potegnila črto pod letošnje poletne počitnice. Skupaj s partnerjem Jako Lopatičem sta njene tri sončke odpeljala v zabaviščni park Gardaland, kjer sta tudi sama prišla na svoj račun.

Ne rečejo zaman, da je odrasel človek najbolj izpolnjen, ko ohrani otroka v sebi. Tega sta namreč na toboganih in drugih adrenalinskih atrakcijah z užitkom spustila na plan. Kot pravi voditeljica, je bilo lepo, dokler je trajalo. In tokrat si je zares dala duška na vseh področjih, saj je nabrala veliko žigov v knjižici osvojenih slovenskih vrhov, se spoprijateljila s cestami legendarne Tour de France in preživela ogromno časa s sinom in hčerkama.

Zaupala nam je, da je bil obisk priljubljenega italijanskega parka eden najzabavnejših trenutkov poletja in da je treba uživati v vsakem novem dnevu.