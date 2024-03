Je to igralec, ki bo po novem igral Jamesa Bonda? (Suzy)

Odkar je Daniel Craig naznanil, da agenta 007 ne bo več upodabljal, se je veliko ugibalo o tem, kdo bo novi James Bond. Med drugim so kljub njegovi starosti sumili 55-letnega Idrisa Elbo, ki bi tako postal prvi temnopolti agent v službi njenega veličanstva, zdaj pa naj bi imel pogodbo že na mizi Aaron Taylor-Johnson. Triintridesetletni igralec ponudbe še ni uradno sprejel, vendar o pogajanjih molči. Ko so ga povprašali po govoricah, je dejal le: »Res je očarljivo in čudovito, da si me ljudje predstavljajo v tej vlogi. To je zame velik kompliment.«

Njegova žena je režirala Petdeset odtenkov sive. FOTO: Profimedia

Aaron je začel igrati že v otroštvu, iz leta v leto mu gre bolje. Letos ga bomo videli v filmu Kaskader ob Ryanu Goslingu in Emily Blunt ter remaku filma Nosferatu ob Billu Skårsgardu in nazadnje še v filmu o superjunaku Lovec Kraven. Časopise polni tudi zato, ker je precejšnja razlika v letih med njim in njegovo petinpetdesetletno ženo Sam Taylor-Johnson, s katero imata trinajstletno Wyldo Rae in enajstletno Romy Hero, ona pa ima iz prejšnjega zakona še dve hčerki.