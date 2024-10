Jan Plestenjak se je na tenisu poškodoval (Suzy)

Dolgo je zorela ideja, da bi Jan Plestenjak in Miran Rudan zapela v dvoje. Naposled smo le dočakali ta veliki trenutek, in kot se za dva priljubljena šarmerja spodobi, se v pesmi vse vrti okoli ženske. Poleg glasbe imata stara prijatelja še druge strasti. Jan se po novem navdušuje tudi nad tenisom. Celo tako zelo, da je že izkusil prve poškodbe. Obiski fizioterapevta so sedaj stalnica na njegovem urniku, v Miranu pa je dobil še potencialnega partnerja za rekreacijo.

Kako samozavestno vrtita mikrofon, ni nobena skrivnost, bolj vznemirljivo je, kdo bolj spretno vihti lopar. Oba sta dovolj tekmovalna, da se ne bi zlahka vdala, in preizkus njune športne kondicije je naslednji podvig. Izkoristili bomo vse zveze in poznanstva, da izvemo, kdo bo koga.