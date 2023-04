Izjemno življenje Gala Gjurina: Oster polarni zrak ti očisti dušo

Njegovo otroštvo je bilo pestro, sprva so živeli v Lawrencu v Kansasu v ZDA, ki leži med Topeko in Kansas Cityjem, ker je ravno takrat njegov oče poučeval na tamkajšnji univerzi. »Moje otroštvo je bilo zelo sončno in res polno ljubezni s strani družine in staršev. Vmes je prijokala na svet še sestrica Severa, veliko smo bili na morju z babico in dedkom ali v Kanadi pri drugi babici in dedku. Od nekdaj smo 'letali' sem ter tja čez Atlantik, danes pa to počnejo moji otroci. Upam, da jim nudim vsaj tako pestro otroštvo, kakor je bilo moje, prva leta razvoja te namreč oblikujejo in hočeš nočeš...