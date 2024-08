Izdali prvo pesem in pospremili pevko v zakon (Suzy)

V ansamblu Svizci, ki ima sedež v zibelki narodnozabavne glasbe, v Begunjah na Gorenjskem, so moči združili harmonikar Aleš Jakopič in njegov brat Gašper, ki igra kitaro, baritonist je Boštjan Vidic, klarinetist Enej Valjavec, pevec in trobentač je Dejan Zupan, ob njem poje Urška Šorl (do nedavnega Borovinšek). V svoji prvi avtorski pesmi, ki nosi naslov njihovega ansambla, se člani predstavljajo poslušalcem. Za polko so že posneli videospot. Del v eni od vaških gostiln, del pa na Sv. Petru nad Begunjami, kamor je nekoč rad zahajal njihov največji vzornik Slavko Avsenik.

S Svizci je zapela na lastni poroki.

Takole sta se mladoporočenca sprehodila mimo svatov.

Mi smo se pogovarjali s pevko Urško, ki se je nedavno poročila, na njeni poroki so bili preostali člani v vlogi svatov. Doma je iz naselja Davča v občini Železniki, a že dobro leto in pol živi v Gorjah pri Bledu, skupaj z možem Johnom Markom. »Pojem od mladih nog. Najprej sem pela v raznih zborih, vse od otroških do cerkvenih, Svizci so moj prvi resen ansambel, v katerem pojem skupaj z Dejanom. To si štejem v veliko čast, saj je najbolj prepoznaven obraz ansambla, ki ima veliko izkušenj. Ne nazadnje je pel že v ansamblu Saša Avsenika,« pravi sveže poročena pevka. »Dejan je zelo neposreden, in če mu kaj ni všeč, to pove brez ovinkarjenja. A tudi s pohvalami ne skopari. Z njim na odru je skratka vedno zabavno,« razkriva pevka, po izobrazbi kuharica oziroma gastronomski tehnik, ki dela v restavraciji kampa Šobec.

Tudi zaradi narave svojega dela, saj imajo v kampu ravno v poletnih mesecih dela več kot sicer, včasih težko usklajuje urnike. »Včasih je res zelo naporno, a so vsi napori na dobri zabavi hitro pozabljeni. Če je še občinstvo super, je vse lažje. In res nam ljudje pod odrom vedno dajejo energijo,« pravi nasmejana sogovornica, ki rada zaide v hribe, če ji dopušča čas. Za kakšen dan ali dva se rada odpravi na obalo. Trenutno prosti čas, kolikor ga ima, porabi za urejanje manjšega vrtička ali zgolj posedanje na domači terasi, ob kozarčku rujnega in v družbi dobrih sosedov. Ali v kampu Šobec, s sodelavci, s katerimi se prav tako odlično razume.

Urška Šorl, pevka ansambla Svizci, v dirndlu

Seveda jo pobaramo še, ali jo fantje v ansamblu razvajajo? »Zelo so kavalirski, čeprav si delo dokaj enakomerno porazdelimo. Pri nas vsi vozimo in vsi pospravljamo po koncu igranja. Le pijače mi fantje nikoli ne dovolijo plačati. Ta gre na moj račun le, kadar mi uspe kakšno rundo plačati skrivaj,« nam smeje prizna Urška, ki včasih obleče narodno nošo, še večkrat pa dirndl. »Za zdaj imam v zbirki le enega, glede na to, da imamo nastopov vedno več, je morda čas, da si pripravim kakšnega na zalogo,« nam še pove mladoporočenka.