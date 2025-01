Iz Astro Suzy: Je njihova pohvala res vaša sreča?

Osvobodite se navezanosti in vaše življenje bo v trenutku postalo drugačno, predvsem boste brez težav. Brez navezanosti boste tudi brez strahov. Problem ste vi. Vi ste ustvarili problem, ker ste se identificirali z njim.

Rodili ste se srečni, le izgubili ste to. Naučili so vas in prepričali, da ste nesrečni. Uspelo jim je, ker matrica deluje na navezanosti in odvisnosti. Odrecite se moči, ki jo imajo stvari in osebe nad vami, odrecite se lažnemu občutku sreče skozi vzhičenje, vznemirjenje in navdušenje. Ljudje iščejo srečo, a v resnici si tega sploh ne želijo. Iščejo odvisnost, ne sreče.

Maja Debevc

Sreča je že v tem trenutku v njihovem življenju – v njih samih. Oh, vem – zadelo je. Ampak če je zadelo, berite to znova in znova.

Kaj je v vas, da stvari vidite tako?

Vsi problemi so v vas, ne v zunanjem svetu – v vaših mislih, čustvih, prepričanjih in vzorcih. Vsi problemi so v vaši glavi. Bodite pozorni na to, kaj vas vznemirja, da reagirate. Poglejte, kaj je v vas, da vidite stvari, kot jih vidite. Vedno je v vsaki navidezno še tako slabi stvari nekaj dobrega. Zakaj nočete videti dobrega?

Poglejmo primer. Odločite se, da se odpravite na izlet z družino. Lep dan je in komaj čakate, da ga užijete v naravi. Otrok se tik pred odhodom umaže. Začnete se jeziti. Ste se kdaj vprašali, kje je problem? V tem, da si je otrok umazal oblačila, ali v vaši reakciji na to? Še en primer. Partner zamudi na zabavo. Ste se kdaj vprašali, kje je problem? Nekateri ste ob branju prepričani, da v njem. Je res problem v zamudi ali vaši reakciji nanjo?

Astro Suzy

Nekateri nadaljujete, da vas ne spoštuje. Kaj pa, če imate napačno prepričanje o tem, kaj je spoštovanje? Na prvem mestu je spoštovanje sebe. Kaj če ne vidite, da se radi jezite in ste odvisni od tega? Ne vidite, da ste zelo negativni? Že prej sem zapisala, da kaj nekdo naredi, ni vaš predmet sreče. On je zamudil veliko dogajanja – ne vi! Vi raje uživajte v trenutkih svoje prisotnosti zdaj in se osredotočajte nase, ne nanj. Se ukvarjate s tem, kaj bodo drugi rekli? Vam je zelo pomemben vtis, ki ga dajete? Koliko minut ste bili v jezi, sovraštvu, sojenju in ne vem še čem? Je res njegov pravočasni prihod vaša sreča?

