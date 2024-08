Iskrice se bližajo rekordu (Suzy)

Petra Zalokar, njena sestra Anja, Andreja Grosek, Lidija Križnik in Anja (Zazijal) Kotnik so bile članice ansambla Iskrice, ki so posnele valček Sedem let sva se ljubila, ki je očitno priljubljen še danes, saj se bliža 10-milijontemu ogledu na portalu youtube. Kje so in kaj delajo dekleta danes? In ali jih bomo morda še kdaj uzrli skupaj na odru? To smo pobarali vodjo ansambla in harmonikarko Petro Zalokar.

Anja Zalokar poučuje glasbeno pedagogiko na OŠ Primoža Trubarja Laško.

Anja Kotnik (prej Zazijal) z možem Žanom in sinom Lukasom

Z odgovorom nas preseneti: »Če sem odkrita, sem o tem že razmišljala. Morda spet zaigramo skupaj na kakšnem koncertu, če nam uspe priti do 10 milijonov ogledov na youtubu!« Zalokarjeva je magistrica mednarodnih in diplomatskih študij, zaposlena kot poslovna sekretarka na I. gimnaziji v Celju. Poleg službe jo zanimajo še nepremičnine, filmska industrija in menedžerstvo, še vedno pa vzame v roke harmoniko in zaigra v kakšni veseli družbi. »Zagotovo v glasbi še nisem rekla zadnje. Ker sem se spoprijateljila z več tujimi glasbenimi menedžerji, morda v prihodnosti nastane kakšna skladba s tujim izvajalcem,« se skrivnostno namuzne Petra, ki uživa življenje s polnimi pljuči.

Lidija Križnik z družino

Petra Zalokar, nekdanja vodja Iskric, še vedno vzame v roke harmoniko

Njena sestra Anja Zalokar, ki je pri Iskricah igrala kitaro, je zaposlena na Osnovni šoli Primoža Trubarja Laško, kjer poučuje glasbeno umetnost in vodi mladinski pevski zbor Trubadurji. Sedem let vodi tudi vokalno skupino Vodomke, ki je lani praznovala 20 let, poje pa še v učiteljskem pevskem zboru Primus.

Andreja Grosek še vedno igra citre in dela v vrtcu v Šmarju pri Jelšah ter je mamica treh otrok, skoraj šestnajstletne hčere Lee, desetletnega Aneja in devetletnega Jakoba. »V prostem času rada skladam, rišem, se sprehajam in potujem po Sloveniji in tujini,« pove Grosekova.

Anja Kotnik že 12 let živi v Socki. »Letos se nameravamo preseliti v novo hiško, ki smo jo zgradili v bližini domačije Blaža Švaba. Sicer sem ponosna na svoja fanta: moža Žana, s katerim sva poročena šest let, in sina Lukasa, ki bo letos dopolnil štiri leta. Z glasbo se, iskreno, ne ukvarjam veliko. Tu in tam še vzamem v roke kitaro in zaigram za kakšen rojstni dan. Bas kitare že dolgo nisem igrala. Kadar se srečamo s kakšnimi muzikanti, pa seveda zapojemo skupaj,« nam razkrije. V Slovenski Bistrici dela kot vodja registracij na tehničnih pregledih Avto Krka. Narodnozabavno sceno še vedno spremlja. »Z ostalimi dekleti nimamo veliko stikov, kar je škoda,« nam še zaupa Kotnikova, ki ji bo obdobje Iskric ostalo v lepem spominu.

Lidija Križnik je na glasbeni sceni najbolj aktivna. Je mamica 11-letne Lije in osemletne Zoje, ki ju ima s Kristijanom Šmidom, ki je prav tako glasbenik in dela na Radiu Maribor. »Za polovični delovni čas sem zaposlena na Obrtno-podjetniški zbornici Šentjur, sicer pojem s kvartetom Oljka na pogrebnih slovesnostih, v ansamblu Vižarji, in pomagam drugim, če me potrebujejo: Mladim asom, Grand kvintetu, Prlešem ansamblu. Najbolj ponosna sem, kadar nadomeščam pevko Tadejo Avbreht v ansamblu Slovenski zvoki,« pravi Križnikova.