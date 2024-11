Iskrena Ivjana Banić: Rebeka je slovenska Martha (Suzy)

Nekdanja radijka in svetovna popotnica je ena tistih žensk, ki nadvse cenijo trud in dosežke prijateljic. Nedavno si je ogledala Jamsko žensko, v kateri blesti Rebeka Dremelj, in po koncu v zaodrju čestitala junakinji večera.

Zaradi njenih sposobnosti in številnih vlog, v katerih smo jo spoznali v zadnjih dveh desetletjih, jo je primerjala s podjetnico in pisateljico Martho Stewart, o kateri je nedavno na Netflixu izšel dokumentarni film.

»Med gledanjem predstave se mi je posvetilo, da je Rebeka naša Martha. Je kategorija zase in obvlada vse po vrsti! Sama je na odru, brez prekinitev in z besedilom, ki od nešolane igralke zahteva veliko koncentracije. Poleg tega je pozitivna ženska, dobra žena in mama, prijateljica, organizatorka, plesalka, pevka, avtorica, organizatorka, podjetnica … Skratka, nepremagljiva,« so Rebeko ganile Ivjanine besede.